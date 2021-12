Ce matin, nous recevons Charlotte de Turckheim pour le film "Mince alors 2" en salle le 22 décembre.

Nina et sa tante Isabelle ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, accompagnées de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

+ Thierry de Lestrade, réalisateur du documentaire "Le jeûne, une nouvelle thérapie" diffusé sur Arte et dont un livre du même nom a été tiré, paru chez La Découverte/Arte éditions.

La bande originale de Charlotte de Turckheim

1972 David Bowie "Space Odity"

David Bowie "Space Odity" 1975 Bette Midler "The Rose"

Bette Midler "The Rose" 2004 Prince "Purple Rain"

Prince "Purple Rain" 2015 Monty "Allez les verts"

Monty "Allez les verts" 2017 Orelsan "Basique"

