Jean-Jacques Annaud pour "Notre dame brûle", en salle le 16 mars.

Jean-Jacques Annaud © AFP / Joël Saget

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre Dame de Paris. Trois ans après l’incendie, son livre "Au cœur de Notre-Dame - Journal d'une renaissance" vient de sortir aux éditions Plon.

La Bande Originale de Jean-Jacques Annaud

1979 Michel Sardou "Je vole"

Michel Sardou "Je vole" 1986 Carl Orff "Carmina Burana : O Fortuna"

Carl Orff "Carmina Burana : O Fortuna" 2001 Lale Andersen "Lili Marleene"

Lale Andersen "Lili Marleene" 2007 Zamfir "Ardeleana"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission