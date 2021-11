Ce matin, nous recevons Juliette Armanet pour son nouvel album "Brûler le feu" à paraitre le 19 novembre.

Juliette Armanet © Getty / Stephane Cardinale

Après trois longues années d'absence, Juliette Armanet est enfin de retour avec un deuxième album intitulé "Brûler le feu". Un opus habité d'une disco-pop brûlante qui donne envie de mettre un peu de paillette dans notre époque assombrie par la crise sanitaire et les confinements à répétition. Un retour très attendu de tous, puisque son premier album "Petite Amie" a non seulement été certifié double platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus et une tournée de 200 concerts, mais a aussi remporté la Victoire de l'album révélation en 2018.

+ Julien Baldacchino, journaliste au sein de la rédaction web de France Inter. Il a sa chronique Net plus ultra, tous les vendredis à 6h43.

La bande originale de Juliette Armanet

1984 Stevie Wonder "For Once In My Life"

Stevie Wonder "For Once In My Life" 2009 Mariah Carey "Always Be My Baby"

Mariah Carey "Always Be My Baby" 2009 Nine Inch Nails "Closer"

Nine Inch Nails "Closer" 2014 Vanessa Paradis "Be My Baby"

Vanessa Paradis "Be My Baby" 2014 Antony and the Johnsons "Hope There's Someone"

Antony and the Johnsons "Hope There's Someone" 2017 The Weeknd "I Feel It Coming"

