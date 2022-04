Ce matin, nous recevons Ana Giradot pour "Ogre" de Arnaud Malherbe en salles le 20 avril.

Ana Girardot © AFP / Joël Saget

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison...

+ Jean-Baptiste Toussaint, spécialiste cinéma et séries, et fondateur de la chaîne Youtube "Tales From The Click". Il a écrit "100 Films, 100 Histoires" aux éditions Michel Laffon.

La Bande Originale d'Ana Girardot

1992 Jacques Higelin "Tombé du ciel"

Jacques Higelin "Tombé du ciel" 2008 Alicia Keys "Empire State Of Mind"

Alicia Keys "Empire State Of Mind" 2014 The Cardigans "Lovefool"

The Cardigans "Lovefool" 2017 Ali Farka Touré ft. Ry Cooder "Ai Du (with Ry Cooder)"

Ali Farka Touré ft. Ry Cooder "Ai Du (with Ry Cooder)" 2020 Emmy Meli "I AM WOMAN"

