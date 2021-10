Ce matin, nous recevons Martine et Philippe Delerm pour "Fragments vénitiens" éditions du Seuil.

Philippe et Martine DELERM © AFP / JOËL SAGET et STEPHANE DE SAKUTIN

C’est la face cachée de la ville, loin des sentiers battus, que Martine et Philippe Delerm nous proposent de découvrir à travers des textes et des photographies minimalistes et intimistes. Une Venise en couleurs, une omniprésence de l'eau, une consistance singulière de décor en décor, comme dans un théâtre d'images ou comme des tableaux abstraits, les photographies de Martine Delerm accompagnées par le texte poétique de Philippe Delerm qui nous fait entrer de plain pieds dans la magie de la cité des Doges, dans la magie des sensations qu'elle provoque et de son quotidien enchanté.

Isabelle Kahna est présidente de l’association Les Ailes de Venise qui œuvre pour un tourisme plus vertueux.

La bande originale de Martine et Philippe Delerm

1976 Nicolas Peyrac "Et mon père"

Nicolas Peyrac "Et mon père" 1989 Loreena McKennitt "Snow"

Loreena McKennitt "Snow" 1997 Julos Beaucarne "Manon"

Julos Beaucarne "Manon" 2013 Agnes Obel "Aventine"

