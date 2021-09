Ce matin, notre invité est Guillaume Musso pour son livre "L'Inconnue de la Seine" (Calmann Levy)

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris… d’où elle s’échappe au bout de quelques heures.

Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an.

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ?

Didier Blonde écrivain et agrégé de lettres modernes. Il a consacré un récit romanesque autour de L'Inconnue de la Seine paru chez Gallimard.

La bande originale de Guillaume Musso

1999 Shania Twain "That Don't Impress Me much"

Shania Twain "That Don't Impress Me much" 2003 Jean-Jacques Goldman "Et l'on y peut rien"

Jean-Jacques Goldman "Et l'on y peut rien" 2009 Renan Luce "On n'est pas à une bêtise près"

Renan Luce "On n'est pas à une bêtise près" 2017 Juliette Armanet "L'Amour en solitaire"

