Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart pour "Stallone" au Petit Saint-Martin

Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme © Getty / Sylvain Lefevre

Rocky Balboa, mentor imaginaire d’une jeune étudiante en médecine. Emmanuèle Bernheim l’avait imaginé dans une de ses nouvelles que portent Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart à la scène. Accompagnée par son complice musicien et comédien Pascal Sangla, l’actrice boxe les mots de l’écrivaine passionnée par la figure de Sylvester Stallone.

Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à l’existence paisible. Tout bascule après une séance de cinéma : le film Rocky 3 lui fait l’effet d’une véritable épiphanie. Suivant l’exemple de l’ancien champion de boxe qui rempile pour un dernier tour de ring, Lise se lance à corps perdu dans la reprise de ses études de médecine. Avec Stallone, Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la nouvelle d’Emmanuèle Bernheim – publiée dans Le Monde en 2001- heureux d’amener la figure bodybuildée au plateau et de glisser ainsi ensemble du cinéma vers le théâtre.

Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie assumée de la contre-culture pop des années 1980, Stallone pose avec humour la question de l’influence d’une œuvre dans la construction de nos destins. Avec la complicité de Pascal Sangla, Clotilde Hesme nous conte l’existence de Lise, animée par cette irrépressible pulsion de vie dégagée par la B.O. du film, le tube « Eye of the Tiger ».

"Stallone" c'est au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris jusqu'au 26 février 2022, puis en tournée à Auch le 24 mars, le 1er avril à Carros…

La Bande Originale de Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart

Clotilde Hesme

80's Bananarama "Cruel Summer"

Bananarama "Cruel Summer" 2007 Alex Beaupain "Ouragan"

Alex Beaupain "Ouragan" 2013 Whitney Houston "I will always love you"

Whitney Houston "I will always love you" 2017 Dogs "The most forgotten french boy"

Fabien Gorgeart

80's Claude François "Un jouet extraordinaire" / Four Tops "Reach out I'll be there"

Claude François "Un jouet extraordinaire" / Four Tops "Reach out I'll be there" 2007 Dujeous "Epic Proportions"

Dujeous "Epic Proportions" 2013 Bryan Adams (Everything I do) I do it for you

Bryan Adams (Everything I do) I do it for you 2017 Andre Toussaint "Mi Yiddishe Mama"

