Ce matin, nous recevons Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas pour "Les soeurs Bienaimé" au Théâtre Antoine à partir du 21janvier.

Isabelle Gélinas et Valérie Lemercier © AFP / Eric Feferberg et Yohann Bonnet

Les sœurs Michèle et Pascale, interprétées par Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas, ont grandi ensemble, se sont aimées passionnément et se sont éloignées. C’est ce que l’on appelle : la vie. Vingt plus tard, elles se retrouvent face à face. Les retrouvailles sont tumultueuses mais également rocambolesques et drôles, sous le regard effaré de leur ami de toujours, Patrick Catalifo. On a beau être sœurs, avoir partagé la même enfance, les mêmes parents, on n’a pas forcément les mêmes souvenirs.

"Les soeurs Bienaimé" c'est au Théâtre Antoine à partir du 21janvier.

+ Véronique Maciejak, coach parental et autrice de "1,2,3 frères et sœurs" aux éditions Eyrolles.

La bande originale de Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas

Valérie Lemercier

60's Sydney Bechet "Petite Fleur"

Sydney Bechet "Petite Fleur" 80's Kaoma "Lambada"

Kaoma "Lambada" 2012 Enrico Macias "J'ai perdu 25 kilos"

Enrico Macias "J'ai perdu 25 kilos" 2017 Georges Moustaki "Rue des fosses Saint-Jacques"

Isabelle Gélinas

60's Barbara "Parce que je t'aime"

Barbara "Parce que je t'aime" 80's David Bowie "Let's dance"

David Bowie "Let's dance" 2012 Alain Bashung "Osez Joséphine"

Alain Bashung "Osez Joséphine" 2017 Nina Simone "Ain't got no"

