Ce matin nous recevons Mélanie Laurent pour son film "Le bal des folles" sur Amazon Prime

Mélanie Laurent à Cannes en juillet 2021 © Getty / Stephane Cardinale

Eugénie, jeune fille lumineuse et passionnée a un don unique : elle entend et voit les morts. Quand sa famille découvre son secret, elle est emmenée par son père et son frère dans la clinique neurologique de La Salpêtrière. Cette clinique, dirigée par l’éminent professeur Charcot, l’un des pionniers de la neurologie et de la psychiatrie, accueille des femmes diagnostiquées hystériques, folles, épileptiques et tout autre type de maladies physiques et mentales. Le chemin d’Eugénie va alors rencontrer celui de Geneviève, une infirmière de l’unité neurologique dont la vie passe sous ses yeux sans qu’elle ne la vive vraiment. Leur rencontre va changer leurs destins à jamais alors qu’elles se préparent à assister au fameux « Bal des folles » organisé tous les ans par le Professeur Charcot au sein de la clinique.

D'après le livre Le Bal des folles, de Victoria Mas.

Nicole Edelman historienne et autrice "Les métamorphoses de l'hystérique. Du début du XIXe siècle à la Grande Guerre", aux éditions La Découverte

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La bande originale de Mélanie Laurent

1980 France Gall "Il jouait du piano debout"

France Gall "Il jouait du piano debout" 2008 Vanessa Paradis "Divine Idylle"

Vanessa Paradis "Divine Idylle" 2015 Alabama Shakes "Hold on"

Alabama Shakes "Hold on" 2017 Polo & Pan "Canopée"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !