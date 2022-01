Ce matin, nous recevons Philippe Besson pour le livre "Paris-Briançon" aux éditions Julliard, le 6 janvier.

Une dizaine de passagers, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, font connaissance, le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, sans se douter que certains n'arriveront jamais à destination. Un roman aussi captivant qu'émouvant, qui dit l'importance de l'instant et la fragilité de nos vies.

A la faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la confiance naître, les mots s'échanger, et les secrets aussi. Peu à peu, derrière les apparences, se révèlent des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de la violence de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges.

Ils l'ignorent encore, mais au petit matin, certains d'entre eux trouveront la mort. L'essentiel réside dans ce qu'ils se seront dit cette nuit-là. Sans se départir de son aptitude à sonder la psychologie humaine, Philippe Besson nous livre un drame au suspense savamment dosé. Métaphore de la vie qui s'interrompt, ce roman de la fatalité nous rappelle que nul ne maîtrise son destin. Et, si l'issue en est toujours tragique, le chemin parcouru tisse l'histoire de nos existences.

+ Dominique Krauskopf, rédacteur en chef de Voyager-Magazine et auteur de "Les plus beaux trains du monde" qui vient de sortir aux éditions Vilo.

La bande originale de Philippe Besson

1979 Alain Chamfort "Manureva"

Alain Chamfort "Manureva" 1984 Jean-Jacques Goldman "Envole-moi"

Jean-Jacques Goldman "Envole-moi" 1992 Vanessa Paradis "Be my Baby"

Vanessa Paradis "Be my Baby" 2015 Sufjan Stevens "All of me wants all of you"

