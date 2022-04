Ce matin, nous recevons Céline Sallette pour la série "Infiniti" sur Canal +.

Céline Sallette © AFP / Joel Saget

L’ISS, la Station Spatiale Internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L’identification est formelle : il s’agit d’Anthony Kurz, un astronaute américain actuellement en mission dans l’ISS. Anna Zarathi, une spationaute française, écartée du programme spatial, et Isaak Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de résoudre cet étrange paradoxe…

+ Dorian De Schaepmeester, journaliste scientifique à "Ciel et espace". "Ciel et Espace" est un magazine bimestriel francophone consacré aux sciences de l'Univers et édité par l'Association française d'astronomie.

La Bande Originale de Céline Sallette

2011 Beyoncé "Who run the world (girls)"

Beyoncé "Who run the world (girls)" 2014 Stromae "Papaoutai"

Stromae "Papaoutai" 2019 Angèle "Balance ton quoi"

Angèle "Balance ton quoi" 2020 Kanye West "Count your blessing (Jesus is born)"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission