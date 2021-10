Ce matin, nous recevons Pierre Arditi et Evelyne Bouix pour la pièce "Fallait pas le dire" au Théâtre de la Renaissance

Evelyne Bouix et Pierre Arditi en 2018 à Paris © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Qui peut dire quoi ? Quand ? A qui ? Et dans quelles circonstances ?

Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent.

La bande originale de Pierre Arditi et Evelyne Bouix

Pierre Arditi

1967 Hippodrome

Hippodrome 1977 Tempête en mer

Tempête en mer 1986 Formule 1

Formule 1 2010 Alain Souchon "Foule Sentimentale"

Evelyne Bouix

1968 Chet Baker "My Funny Valentine"

Chet Baker "My Funny Valentine" 1977 Claude Nougaro "Tu verras"

Claude Nougaro "Tu verras" 1986 Steve Wonder "Isn't She Lovely"

Steve Wonder "Isn't She Lovely" 2010 Ten Sharp "You"

