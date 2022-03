Ce matin, nous recevons Victoria Abril et Lionnel Astier pour "Drôle de genre" au Théâtre de la Renaissance.

Lionnel Astier et Victoria Abril © Getty / Eric Fougere et Juan Naharro Gimenez

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant. Ce tsunami de révélations va faire prendre conscience à chacun de ses croyances, de sa place et dévoiler leurs vrais visages.

Une pièce de Jade-Rose Parker, mise en scène par Jérémie Lippmann, avec Victoria Abril et Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose Parker.

"Drôle de genre" c'est au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 14 mai 2022.

+ Marie Zafimehy, journaliste et auteure avec Aline Laurent-Mayard de "Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·es" aux éditions Buchet Chastel.

La Bande Originale de Victoria Abril et Lionnel Astier

Victoria Abril

1970's Stan Getz & Joao Gilberto "Doralice"

Stan Getz & Joao Gilberto "Doralice" 1980's Léo Ferré "Jolie môme"

Léo Ferré "Jolie môme" 1990's Michel Jonasz "La boîte de jazz"

Michel Jonasz "La boîte de jazz" 2003 Victoria Abril "I want to be evil"

Lionnel Astier

1970's Adriano Celentano "Il Ragazzo della via Gluck"

Adriano Celentano "Il Ragazzo della via Gluck" 1980's Eric Clapton "Nobody knows when you're down and out"

Eric Clapton "Nobody knows when you're down and out" 1990's Supertamp "C'est what"

Supertamp "C'est what" 2003 Rachid Taha "Ecoute-moi camarade"

