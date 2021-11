Ce matin, nous recevons Valérie Lemercier pour le film "Aline", en salle le 17 novembre.

Valérie Lemercier © Getty / Julien Hekimian

Fin des années 60, au Québec, Sylvette et Anglomard accueillent Aline, leur 14ème enfant. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique au sein de la rédaction de France Info.

La bande originale de Valérie Lemercier

1982 Chagrin d'Amour "Chacun fait (C'qui lui plait)"

Chagrin d'Amour "Chacun fait (C'qui lui plait)" 1989 Kaoma "Lambada"

Kaoma "Lambada" 1999 Texas "Summer Son"

Texas "Summer Son" 2006 Fatal Bazooka "Mauvaise foi nocturne"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission