Ce matin, nous recevons Julie Depardieu et Salomé Lelouch pour "Snow Thérapie" au théâtre du Rond Point.

Salomé Lelouch et Julie Depardieu © AFP / Boris Horvat et Matthieu Alexandre

Eva et Thomas passent leurs vacances dans une station de ski. En haut des pistes, une avalanche se déclenche. Moment terrifiant. Mais la catastrophe s’arrête à quelques mètres. Aucun dommage visible. Pourtant, l’événement fissure le couple quand on interprète les réactions de chacun face au danger. L’univers familial est ébranlé et les amis se déchirent. La lâcheté, la peur et la honte font main basse sur les meilleures intentions. Le Scandinave Ruben Östlund réalise The Square, Palme d’or 2017. Son quatrième film, Snow Therapy, obtient le prix du jury à Cannes en 2012 et représente la Suède aux Oscars. Écrivaine, productrice et directrice de théâtre, Salomé Lelouch orchestre un huis clos grinçant, épopée intime et alpine, où les failles des individus se révèlent et les poussent au bord du précipice.

"Snow Thérapie" c'est au Théâtre du Rond-Point du 19 au 24 avril.

Une adaptation de Jeanne Le Guillou et Bruno Dega, mise en scène par Salomé Lelouch, avec Alex Lutz , Julie Depardieu , Ludivine de Chastenet , David Talbot , Claire Olier, Corentin Calmé. Avec à la direction musicale Antoine Sahler et assisté de Sean Seago.

+ Deborah Schouhmann-Antonio, thérapeute conjugale et familiale.

La Bande Originale de Julie Depardieu et Salomé Lelouch

Julie Depardieu

1995 Maria Callas "Spargi d'amaro pianto"

Maria Callas "Spargi d'amaro pianto" 2003 Beethoven "Rondo alla polacca"

Beethoven "Rondo alla polacca" 2017 Arturo Benedetti Michelangeli "Sonata 5 en do maj"

Salomé Lelouch

1995 Noir Désir "Un jour en France"

Noir Désir "Un jour en France" 2003 Didier Super "Dis moi Didier"

Didier Super "Dis moi Didier" 2017 Alex Beaupain "Après moi le déluge"

