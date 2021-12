Ce matin, nous recevons Laurent Baffie pour « Le guide de la répartie » aux Editions Kero.

Laurent Baffie © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

« Le guide de la répartie », aux Éditions Kero.

Laurent Baffie a répertorié des centaines de phrases de la vie de tous les jours. Des phrases qui nous agressent, ou qui nous donneraient envie d’agresser l’autre si seulement on disposait d’un minimum de repartie.

Pour chacune de ces phrases, il propose trois réponses qui vont de la plus soft à la plus hard et qui sont illustrées par la symbolique des feux tricolores.

"Soupe Miso" jusqu'au 2 janvier 2022 au Théâtre de10 heures.

Si on vous dit que Laurent Baffie s’attaque à la misogynie, vous allez penser : « Attendez, on parle bien du mec qui a écrit le sketch « le lâcher de salopes? »

Vous allez trouver ça incohérent et vous aurez tort, car l’auteur, aidé par une prof revêche, une bombasse de banlieue et une catho délurée, vous révèle la face obscure des grands génies de l’humanité.

Vous pensiez qu’il était impossible de rire avec un sujet aussi sensible? Détrompez vous, "Soupe miso" va vous séduire, vous instruire et vous dépouiller de rire.

"Laurent Baffie se pose des questions" en tournée en France jusqu'au 26 juin 2022.

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.

Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne ,mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes .

Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller...de rire !

+ Olivier Darbois, président du PRODISS Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété.

La bande originale de Laurent Baffie

1987 Guesch Patti "Etienne"

Guesch Patti "Etienne" 1991 Serge Gainsbourg "Requiem pour un con"

Serge Gainsbourg "Requiem pour un con" 1996 Fugges "Killing me softly with his song"

Fugges "Killing me softly with his song" 2001 Earth wind & fire "September"

Earth wind & fire "September" 2010 Stromae "Alors on danse"

