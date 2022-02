Ce matin, nous recevons Barbara Schulz et Lionel Erdogan pour "Comme il vous plaira" de William Shakespeare au Théâtre de la Pépinière.

Barbara Schulz © Getty / Foc Kan

Un jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc.

Mais Célia, la fille du jeune Duc, se considérant comme la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc, s'enfuie avec elle dans la forêt à la recherche du vieux Duc. Poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère.

Le vieux Duc, le jeune duc, la fille du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se retrouvent donc dans la forêt des Ardennes!

Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la comédie de Shakespeare, se mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion, jalousie dans la nature sauvage…

"Comme il vous plaira" de William Shakespeare c'est au Théâtre de la Pépinière à Paris.

+ Jean-Michel Déprats, un traducteur de théâtre et un universitaire français, spécialiste de Shakespeare. Il est l'auteur d'un Que sais-je? sur Shakespeare et traducteur pour la scène de 30 pièces ainsi que des Sonnets de Shakespeare publiées depuis 2002 et jusqu'en 2021 dans la Pléiade chez Gallimard.

La Bande Originale de Barbara Schulz et Lionel Erdogan

Barbara Schulz

2000 Carole King "You've got a friend"

Carole King "You've got a friend" 2015 Hole "Violet"

Hole "Violet" 2017 Kazy Lambist "On you"

Lionel Erdogan

1999 Suprême NTM "Ma benz"

Suprême NTM "Ma benz" 2015 Alain Bashung "Sur un trapèze"

Alain Bashung "Sur un trapèze" 2017 Deluxe "Tall Ground"

