Ce matin, nous recevons Déborah François et Raphaël Personnaz pour les talents ADAMI Cinéma 2022.

Déborah François et Raphaël Personnaz © Getty / Sylvain Lefevre et Dominique Charriau

Talents Adami Cinéma est une opportunité exceptionnelle pour de jeunes comédiennes et comédiens d’être mis en valeur dans des courts métrages réalisés par des personnalités du cinéma et diffusés en avant-première au Festival de Cannes avant de circuler dans de très nombreux festivals en France et à l’étranger.

C’est aussi l’occasion pour des comédiennes et comédiens aguerris de passer derrière la caméra et de faire profiter de leur expérience à de jeunes talents aux prémices de leur carrière. Pour ces Talents Adami Cinéma 2022 Pascale Arbillot, Déborah François, Aïssa Maïga et Raphaël Personnaz ont accepté d’endosser la casquette de réalisatrices et réalisateur pour mettre en lumière les jeunes talents qu’il et elles ont choisi !

Cette 28e collection est produite pour la première fois par De l’autre côté du périph’, avec le soutien de Pictanovo. Les tournages accueillis par la région Hauts de France ont eu lieu entre décembre 2021 et début février 2022.

Chaque réalisatrice et réalisateur a sélectionné 3 jeunes talents parmi le millier de candidatures déposées sur le site Talents Adami. Tous les quatre ont été accompagnés par le précieux travail de directrices de casting pour cet exercice ardu de la sélection.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Déborah François a réalisé "Mouton noir" et Raphaël Personnaz "L’Arène".

+ Anne Bouvier, comédienne et metteur en scène, et Présidente du Conseil d'administration de l’ADAMI.

La Bande Originale de Déborah François et Raphaël Personnaz

Déborah François

90's Roxette "It must have been love"

Roxette "It must have been love" 2009 Pink "So What"

Pink "So What" 2012 Audrey Hepburn "Moon River"

Raphaël Personnaz

90's MC Solaar "Nouveau western"

MC Solaar "Nouveau western" 2009 The Last Shadow Puppets "My mistakes were made for you"

The Last Shadow Puppets "My mistakes were made for you" 2012 Lykke Li "I follow Rivers"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission