Ce matin, nous recevons Églantine Éméyé pour "Tous tes mots dans ma tête" aux éditions Robert Laffont et en collection Poche chez J'ai Lu.

Eglantine Eméyé © AFP / Jacques Demarthon

Depuis "Le voleur de brosses à dents", Samy a grandi. Il a aujourd’hui 12 ans, et vit dans un lieu spécial, pour personnes polyhandicapées. Il ne parle pas. Mohammed, lui, a 37 ans. Il est réfugié, Irakien, et vient juste d’arriver en France. Il parle, mais seulement sa langue natale. Ici, personne ne le comprend. L’un est joyeux, plein d’humour, et trouve dans chaque situation quelque chose de positif. L’autre est triste, un peu perdu. Entre ces deux êtres, qui n’ont a priori rien en commun, va pourtant naître une véritable amitié. Ils se parlent. Quasi quotidiennement. Chacun raconte son quotidien, en écho à celui de l’autre. Des quotidiens imbriqués, puisqu’alors que Samy est parti vivre loin de sa famille, Mohammed occupe sa chambre, vacante. Dans ce dialogue imaginaire entre son petit garçon et le réfugié qu’elle a accueilli chez elle, Eglantine Eméyé nous donne à voir, à travers leurs yeux, une autre vie. Celle que nous ne parvenons pas à imaginer, celle des « différents », des « autres »… Tour à tour drôle, cocasse, émouvante, c’est une bouffée d’air frais que ces deux personnages hors normes font souffler sur la nôtre, les « normaux ». Sous leur regard, miroir renversé du nôtre, naît un monde fait de petits bonheurs et de grandes victoires sur soi-même dans lequel, finalement, il fait meilleur vivre.

"Tous tes mots dans ma tête" a paru aux éditions Robert Laffont et réédité en collection Poche chez J'ai Lu.

+ Sophie Kabdani, directrice de « Service plus à la personne », une association d'aide au handicap et à l'autisme.

La Bande Originale d'Églantine Éméyé

1973 Ottawan "T'es Ok, T'es Bath, T'es in"

Ottawan "T'es Ok, T'es Bath, T'es in" 1995 Shania Twain "Man ! I feel like a woman !"

Shania Twain "Man ! I feel like a woman !" 1999 Tom Jones & Mousse T. "Sexbomb"

Tom Jones & Mousse T. "Sexbomb" 2005 -M- "Je dis aime"

-M- "Je dis aime" 2019 Pete Doherty "Sweet by and by"

