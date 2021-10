Ce matin, nous recevons Cécile de France et Benjamin Voisin pour "Les illusions perdues" de Xavier Giannoli, en salle le 20 octobre

Director Xavier Giannoli, Cécile de France and Benjamin Voisin attend the photocall of "Illusions Perdues" © Getty / Daniele Venturelli/WireImage

Dans la France du XIXème siècle, Lucien, un jeune poète inconnu, a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte sa province natale ainsi que l’imprimerie familiale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt livré à lui-même, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Géraldine Muhlmann, journaliste, elle est l’auteure de « Une histoire politique du journalisme XIXe - XXe siècle » paru en Poche, collection Points.

La bande originale de Cécile de France et Benjamin Voisin

Cécile de France

1996 Fatboy Slim " The Rockafeller Skank"

Fatboy Slim " The Rockafeller Skank" 2010 Mayer Hawthorne "Maybe So, maybe No"

Mayer Hawthorne "Maybe So, maybe No" 2017 ALA.NI "Cherry Blossom"

Benjamin Voisin

1996 Shaggy "It Wasn't Me"

Shaggy "It Wasn't Me" 2010 Madcon "Beggin"

Madcon "Beggin" 2017 Drake "6 God"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission