Ce matin, nous recevons Edouard Baer et Benoît Poelvoorde pour "Adieu Paris", en salle le 26 janvier.

Edouard Baer et Benoît Poelvoorde © AFP / Jeff Pachoud

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Anne-Laure Buffet, psychothérapeute, et auteur de L'amitié - Essentielle, constructive, fusionnelle ou toxique… quelle part de nous se joue dans ce lien puissant" à paraître le 7 avril 2022 aux éditions Eyrolles.

La bande originale de Benoît Poelvoorde

1993 Chet Baker "My funny valentine"

Chet Baker "My funny valentine" 1997 The Mills Brothers "Till then"

The Mills Brothers "Till then" 2018 Etienne Daho "Le Grand sommeil"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission