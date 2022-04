Ce matin, nous recevons Bernard Lavilliers pour son concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et sa tournée.

Bernard Lavilliers © AFP / Thomas Samson

Bernard Lavilliers revient sur la scène du Studio 104, cette fois-ci accompagné par l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Bastien Stil, pour interpréter des versions inédites de ses plus grandes chansons et quelques titres de son dernier album « Sous un soleil énorme », sorti en novembre 2021 et en partenariat avec France Inter.

"Bernard Lavilliers : Symphonic", un concert présenté par Rebecca Manzoni et diffusé en direct sur France Inter à partir de 20h.

Le 28/04/22 au Mans

Le 29/04/22 à Tours

Le 30/04/22 à Amiens

Le 05/05/22 à Narbonne

Le 06/05/22 à Montpellier

Le 07/05/22 à Toulouse

Le 12/05/22 Dijon

Le 13/05/22 à Amnéville

Le 14/05/22 à Strasbourg

Le 20/05/22 à Grenoble

Les 21/05/22 et 22/05/22 à l'Amphithéâtre à Lyon

Le 02/06/22 à Pau

Le 03/06/22 à Bordeaux

Le 09/06/22 à Orléans

Le 10/06/22 à Angers

Le 11/06/22 à Laval

Du 16/06/22 au 19/06/22 à l'Olympia à Paris

En festivals tout l'été

Le 06/10/22 Le Havre

Le 07/10/22 à Lille

Le 12/10/22 à Dole

Le 22/10/22 à Montélimar

Du 27/10/22 au 30/10/22 à l'Olympia à Paris

Le 18/11/22 à Saint Etienne

Le 24/11/22 à Déols

Le 25/11/22 à Poitiers

Le 30/11/22 à Vichy

Le 01/12/22 à Riorges

Le 07/12/22 à Dunkerque

Le 08/12/22 à Margny Les Compiègne

Le 09/12/22 à Blois

Le 15/12/22 à Tours

Le 16/12/22 à Mouilleron-le-CaptifEn

+ Rebecca Manzoni productrice sur France Inter. Elle présente "Pop N’Co" tous les samedis de 11h à 12h sur France Inter et sa chronique "Tubes N’Co" tous les vendredis à 7h24 Rebecca présentera Bernard Lavilliers : Symphonic, demain mardi, à 20h au studio 104.

La Bande Originale de Bernard Lavilliers

1967 Léo Ferré "La mémoire et la mer"

Léo Ferré "La mémoire et la mer" 1976 Frank Zappa "Black Napkins"

Frank Zappa "Black Napkins" 1980 The Police "Can't Stand Losing You"

The Police "Can't Stand Losing You" 1987 Les Rita Mitsouko "Marcia Baïla"

Les Rita Mitsouko "Marcia Baïla" 2008 Yael Naim "New Soul"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission