Ce matin, nous recevons Yvan Attal et Ben Attal pour "Les Choses humaines" en salles le 1er décembre.

Ben et Yvan Attal © Getty / Stephane Cardinale

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

+ Eléonore Nouel, co-fondatrice de l’association sexe et consentement et chercheuse en sciences sociales.

La bande originale de Ben Attal et Yvan Attal

Ben Attal

1997 Rod Stewart "Do you think i'm sexy"

Rod Stewart "Do you think i'm sexy" 2014 The Black Keys "Lonely Boy"

The Black Keys "Lonely Boy" 2019 Bad Company "Rock 'n' Roll Fantasy"

Yvan Attal

1997 Daft Punk "Around the world"

Daft Punk "Around the world" 2014 Mickelmore "Neon Cathedral"

Mickelmore "Neon Cathedral" 2019 Aram Katchaturian "Mascarade suite"

