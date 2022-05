Ce matin, nous recevons Andréa Bescond et Louis-Julien Petit pour le Festival du Film de demain.

Andréa Bescond et Louis-Julien Petit © AFP / Bertrand Guay et Anne-Christine Poujoulat

Le Festival du Film de Demain (FFD) notamment initié par le réalisateur Louis-Julien Petit (Discount, Les invisibles et La Brigade), est un nouveau rendez-vous culturel dédié aux films engagés.

Le FFD, c’est avant tout la conviction que la culture peut être un puissant vecteur de changement dans une société́ où la parole se libère de plus en plus. L’ambition de créer une plateforme d’expression pour des cinéastes engagés et mettre la lumière sur les enjeux qui façonnent la société d’aujourd’hui et dessinent celle de demain.

La première édition a lieu du 2 au 5 juin 2022 au Ciné Lumière de Vierzon en présence d’un jury prestigieux présidé par l’actrice Corinne Masiero.

+ Christophe Kantcheff, journaliste cinéma, rédacteur en chef adjoint du magazine "Politis" et auteur d’ouvrages consacrés à Robert Guédiguian.

La Bande Originale d'Andréa Bescond et Louis-Julien Petit

Andréa Bescond

1997 Fugees "Fu-Gee-La"

Fugees "Fu-Gee-La" 2004 Britney Spears "Toxic"

Britney Spears "Toxic" 2016 Berry "Le bonheur"

Berry "Le bonheur" 2019 Billie Eilish "Bad guy"

Louis-Julien Petit

1997 Jacques Offenbach "Barcarolle"

Jacques Offenbach "Barcarolle" 2004 K.Maro "Femme Like U"

K.Maro "Femme Like U" 2016 Laurent Perez Del Mar "Dans sa tête"

Laurent Perez Del Mar "Dans sa tête" 2019 Eurythmics et Aretha Franklin "Sisters Are Doin' It For Themselves"

