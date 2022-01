Ce matin, nous recevons Daniel Auteuil pour le spectacle musical "Déjeuner en l'air" les 11 et 12 février au Trianon à Paris, puis en tournée en France.

Daniel Auteuil © AFP / Gaizka Iroz

Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre de ce poète français du début du XXe siècle, Paul-Jean Toulet, mais invoque aussi d’autres illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres…

Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraine le temps d’une soirée, dans un instant de scène en toute intimité, un « déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.

"Déjeuner en l'air" c'est les 11 et 12 février au Trianon à Paris.

La tournée :

le 8 février à Ajaccio

le 25 février à Chartres

le 26 février à Clermont-Ferrand

le 4 mars à Quéven

le 8 mars à Antibes

le 18 mars à Divonne-les-Bains

le 20 mars à Chateaubriant

le 25 mars à Lens

le 26 mars à Hem

le 1er avril à Enghien-les-Bains

le 2 avril à Bordeaux

le 5 avril à Châtel-Guyon

le 7 avril à Vierzon

le 8 avril à Saint-Thibault-des-Vignes

le 9 avril à Sainte Geneviève des Bois

le 21 avril aux Lilas

le 14 mai à Thônes

Son dernier album "Si vous m'aviez connu" a paru chez French Paradox le 21 septembre dernier.

+ A la tête d’une société de production artistique, Emmanuel Virot a été directeur artistique de nombreuses émissions musicales à la télévision et jury pour "The Artist" sur France 2.

La bande originale de Daniel Auteuil

1969 Michel Delpech "Chez Laurette"

Michel Delpech "Chez Laurette" 1980 Georges Benson "Give me the night"

Georges Benson "Give me the night" 1987 Jane Birkin "Les Dessous chics"

Jane Birkin "Les Dessous chics" 2001 Alain Souchon "La vie de vaut rien"

