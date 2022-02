Ce matin, nous recevons Fanny Ardant et Melvil Poupaud pour "Les jeunes amants", en salle le 2 février.

Melvil Poupaud et Fanny Ardant © AFP / Yohan Bonnet

70 ans, libre et indépendante, Shauna a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle "une femme d’un certain âge", mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Catherine Grangeard, psychanalyste et psychosociologue. Elle est l’autrice de nombreux livres dont "Il n’y a pas d’âge pour jouir!" aux éditions Larousse, paru en 2020.

La bande originale de Fanny Ardant et Melvil Poupaud

Fanny Ardant

1983 Vladimir Vyssotski "La Chanson de la Terre" 1996 Dalida "Gigi l'Amoroso" 2008 Valia et Aliocha Dimitrievitch "J'aime un voyou maman" 2019 Gilbert Bécaud "Et maintenant"



Melvil Poupaud

1983 Joséphine Baker "J'ai deux amours"

Joséphine Baker "J'ai deux amours" 1996 F.F.F. "Barbès"

F.F.F. "Barbès" 2008 Bob Dylan "Twist of fate"

Bob Dylan "Twist of fate" 2019 Benjamin Biolay "La débandade"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission