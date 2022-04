Ce matin, nous recevons Jean-Christophe Rufin pour "Notre otage à Acapulco" aux éditions Flammarion.

Jean-Christophe Rufin © AFP / Joel Saget

La jeune Martha Laborne s’est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle pour le Quai d’Orsay : c’est la fille d’un homme politique français. La « Perle du Pacifique » était dans les années soixante le paradis des stars hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd’hui est livrée aux pires cartels mexicains de la drogue.

Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est envoyé sur place.Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne rien faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté par les fantômes de Tarzan, d’Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui l’ont tant fait rêver dans son enfance, il va subir une complète métamorphose.

Un Aurel hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle. C’est bien malgré lui qu’il va se retrouver exposé à des intrigues meurtrières, à des dangers inconnus et au plus redoutable d’entre eux : la passion pour une femme exceptionnelle.

"Notre otage à Acapulco" est à paraitre le 6 avril aux éditions Flammarion.

+ Gavin’s Clémente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du Routard.

La Bande Originale de Jean-Christophe Rufin

1962 Claude François "Belles belles belles"

Claude François "Belles belles belles" 1978 Village People "YMCA"

Village People "YMCA" 1999 Bruno Pelletier "Le tremps des cathédrales"

Bruno Pelletier "Le tremps des cathédrales" 2018 Clara Luciani "La grenade"

