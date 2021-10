France Inter consacre aujourd'hui toute son antenne aux femmes afghanes, celles restées dans leur pays et aujourd’hui rayées du monde mais aussi celles en France et en Europe

Charlotte de Turckheim à La Rochelle en 2017 in La Rochelle © Getty / Laurent Viteur

Le témoignage des femmes afghanes d’ici et de là-bas, leurs combats et leurs espérances sont au cœur de cette journée. La radio ne changera pas le cours de l’histoire mais elle peut au moins laisser allumée dans la conscience de chacun et chacune d’entre nous une petite flamme qui veille.

Nous accueillerons en plateau Najiba Sharif, ancienne députée et ministre en Afghanistan, Shoukria Haïdar, présidente de l'association Negar qui soutient les femmes en Afghanistan, Sara Daniel, grand reporter à l'Obs et par téléphone, Charlotte de Turckheim et Atiq Rahimi.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !