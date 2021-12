Ce matin, nous recevons Valérie Damidot pour son mag déco "Damidéco".

Valérie Damidot © AFP / Bernard Fau

Valérie Damidot s’associe à Reworld Media et lance son premier magazine de décoration « Damidéco », ainsi que son site éponyme. Avec une mise en place de 100 000 exemplaires.

Depuis maintenant 15 ans, Valérie Damidot démocratise et dépoussière l’architecture d’intérieur en la mettant à la portée de tous. Originale, drôle et populaire, elle est reconnue comme la référente déco des français depuis D&CO sur M6 (de 2006 à 2015) et prodigue dorénavant ses conseils sur sa chaîne YouTube. Aujourd’hui, elle franchit un nouveau cap en devenant la rédactrice en chef de « Damidéco », un magazine qui compte apporter une touche originale dans le marché de la presse déco.

+ Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias).

La bande originale de Valérie Damidot

1995 Alliance Ethnik "Simply et funky"

Alliance Ethnik "Simply et funky" 2006 One-T "The Magic Key"

One-T "The Magic Key" 2010 Cœur De Pirate "Pour un infidèle"

Cœur De Pirate "Pour un infidèle" 2020 Dua Lipa ft. Angèle "Fever"

