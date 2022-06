Ce matin, nous recevons Matthieu Chedid pour "Rêvalité", son nouvel album a paru le 3 juin.

Matthieu Chedid © AFP / Julien de Rosa

Trois ans après la sortie de "Lettre Infinie", -M- est de retour avec "Rêvalité", son nouvel album à paraître le 3 juin 2022. Sans rivalité entre le Rêve (symbolisé par le bleu) et la Réalité (le rouge), tout l’album tourne autour de l’idée d’une reconnexion (le violet) entre deux mondes à priori opposés. Accompagné de Gail Ann Dorsey (musicienne de David Bowie et de Lenny Kravitz pour ne citer qu’eux), -M- nous invite à vivre ce rêve en réalité. "Puisque tout ne fait qu’un dans mon cœur, que l’amour est plus fort que la peur, que jamais rien ne meurt en rêValité…"

Les concerts :

Le 20, 21 et 22.06.22 à Lyon dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière

Le 24.06.22 à Ruoms dans le cadre du festival Aluna festival

Le 26.06.22 à Paris dans le cadre du festival Solidays

Le 30.06.22 à Marmande dans le cadre du festival Garorock experience

Le 01.07.22 à Nort sur Erdre dans le cadre du festival La Nuit de l'Erdre

Le 02.07.22 à Arras dans le cadre du festival Main Square

Le 05.07.22 à Saint Malo du Bois dans le cadre du festival de Poupet

Toutes les dates de la tournée à retrouver ici .

La Bande Originale de Matthieu Chedid

1983 The Rolling Stones "(I Can't Get No) Satisfaction"

The Rolling Stones "(I Can't Get No) Satisfaction" 1995 Jeff Buckley "Grace"

Jeff Buckley "Grace" 2007 Radiohead "House Of Cards"

Radiohead "House Of Cards" 2017 Ali Farka Touré et Toumani Diabaté "Ruby"

