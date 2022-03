Ce matin, nous recevons Emmanuelle Bercot et Pierre Niney pour pour "Goliath" en salle le 9 mars.

Pierre Niney et Emmanuelle Bercot © AFP / Joël Saget

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

+ Nadine Lauverjat, déléguée générale de Générations Futures.

La Bande Originale d'Emmanuelle Bercot et Pierre Niney

