Ce matin, nous recevons Eddy de Pretto pour sa tournée dans toute la France.

Eddy de Pretto © AFP / Daniel Pier

Après six Bataclan complets à l'automne 2021, un nouvel album "A tous les bâtards" certifié disque d'or et de longs mois d'attente dus aux conditions sanitaires, Eddy de Pretto retrouve enfin le chemin des concerts.

Le live a toujours été son territoire favoris d'expression, un royaume où il règne sans partage. Oublié le temps où il se produisait seul avec son iPhone, Eddy de Pretto se met en scène aujoud'hui avec de nombreux musiciens.

L'occasion parfaite de re-découvrir les hymnes fédérateurs de son premier album "Cure" et "Culte" vendus à plus de 300.000 exemplaires et d'apprécier à nouveau les succès de son récent "A tous les bâtards".

La tournée

Le 21.04.22 à Bourges

Le 26.04.22 à Bruxelles

Le 27.04.22 à Lille

Le 28.04.22 à Rennes

Le 02.05.22 à Bordeaux

Le 03.05.22 à Lyon

Le 04.05.22 à Rouen

Le 09.05.22 à Toulouse

Le 10.05.22 à Nantes

Le 11.05.22 à Paris

Le 17.06.22 à Montréal

Le 18.06.22 à Québec

Et en festival cet été.

+ Pierre Audiger, responsable communication de la marque relationnelle et des activations culturelles pour la RATP.

Jusqu’au 19 avril, la RATP invite tous les amoureux des mots, quel que soit leur âge, à prendre leur plume et à participer à son grand concours de poésie ! Les meilleurs poèmes, sélectionnés par un jury de passionnés et présidé par Eddy de Pretto, seront affichés pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités opéré par la RATP.

La Bande Originale d'Eddy de Pretto

2005 MC Solaar "Solaar pleure"

MC Solaar "Solaar pleure" 2012 Gene Kelly "Singin' In the train"

Gene Kelly "Singin' In the train" 2016 Adele 'When We Were Young"

Adele 'When We Were Young" 2017 PNL "Le monde ou rien"

