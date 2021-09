Anaïs Demoustier et Valeria Bruni Tedeschi pour le film "Les amours d'Anaïs" en salles le 15 septembre

Anaïs Demoustier et Valeria Bruni Tedeschi dans le film "Les amours d'Anaïs" © Copyright Haut et Court

Anaïs a trente ans et peu d’argent. Un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui elle plaît tout de suite. Mais il vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Cécilia Commo psychanalyste, spécialiste du couple et sexologue clinicienne

La bande originale d'Anaïs Demoustier et Valeria Bruni Tedeschi

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !