Ce matin, nous recevons Juliette Binoche et Marie-Monique Robin pour "La Fabrique des Pandémies" un documentaire de Marie-Monique Robin.

Marie-Monique Robin et Juliette Binoche © Getty / Eric Fougère et P. Lehman

Le film montrera en Asie, Afrique ou Amérique, comment la déforestation, l’extension des monocultures et de l’élevage industriel, mais aussi le dérèglement climatique favorisent la propagation de nouveaux agents pathogènes. L’expérience des aires protégées et des territoires indigènes permettra de comprendre pourquoi la préservation de la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes constituent le meilleur antidote contre l’émergence de nouvelles maladies.

Réunis pour la première fois dans un film, une vingtaine de scientifiques issus des cinq continents offriront la vision d’ensemble pour pouvoir engager l’action au niveau local, national et international. Leur constat est sans appel : si nous ne nous attaquons pas aux causes des « nouvelles pestes », les ALERTES aux pandémies prendront le pouvoir sur nos vies et le coût - financier, humain et écologique - sera colossal.

+ Le professeur Rodolphe Gozlan, directeur de recherche en écologie de la conservation au sein de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

