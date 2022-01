Ce matin, nous recevons Karine Tuil pour "La décision" Editions Gallimard.

Karine Tuil © AFP / Martin Bureau

L'action prend place en Mai 2016, dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d’un jeune homme suspecté d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s’en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l’avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays…

Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien de juges d’instruction antiterroristes, au cœur de l’âme humaine, dont les replis les plus sombres n’empêchent ni l’espoir ni la beauté.

+ Marc Trévidic fut, entre 2006 et 2015, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris au pôle antiterrorisme. Il est auteur de « Le roman du terrorisme », qui vient de sortir en livre de poche.

La bande originale de Karine Tuil

90's Leonard Cohen "I'm your man"

Leonard Cohen "I'm your man" 1998 George Michael "I can't make you love me"

George Michael "I can't make you love me" 2013 Daft Punk (feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers) "Get Lucky"

Daft Punk (feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers) "Get Lucky" 2019 David Bowie "Wild is the wind"

