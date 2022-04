Ce matin, nous recevons Laurent Stocker et Serge Bagdassarian pour "L'Avare" à la Comédie Française.

Laurent Stocker et Serge Bagdassarian © Getty / Raphael Gaillarde

Il interprète lui-même au Théâtre du Palais-Royal le rôle de cet homme à la fortune assurée dont la vie n’est que calcul et paranoïa. Harpagon projette de marier « sans dot » sa fille Élise à un riche marchand qui pourrait être son père, et son fils Cléante à une riche veuve. Il va sans dire que Molière défend les amoureux contre l’autorité paternelle, Élise étant éprise de Valère qui s’introduit dans le foyer déguisé en valet, Cléante convoitant Mariane sans savoir que son père a l’intention de l’épouser. Au thème du mariage forcé, le dramaturge ajoute ici celui du rapport père-fils et de la quête d’une éternelle jeunesse, relève Lilo Baur qui retrouve la Troupe pour la sixième fois, juste après sa récente Puce à l’oreille de Feydeau.

Elle situe la pièce dans la période d’après-guerre, à la fois proche de nous mais loin de l’émancipation féminine, parentale et sociétale gagnée depuis. Et, de cet usurier sans scrupule qui accumule ses richesses dans une cassette, « à l’image des grandes banques, avec tous ces lingots et ces bijoux enfermés dans des coffres comme dans des mausolées », elle tire les fils de sa mise en scène enlevée. Femme de plateau à l’imagination débordante, elle exploite le comique de situation de ce texte aux scènes légendaires, de la fouille du valet La Flèche à la cassette volée, et met en valeur « les sentiments exacerbés de la jeunesse, amoureuse ou enragée ».

"L'Avare" de Molière, mis en scène par Lilo Baur, c'est à La Comédie Française, à Paris jusqu'au 24 juillet et au cinéma en direct - Pathé Live du 2 au 24 mai.

+ Martial Poirson, professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales à l'Université Paris 8. Il a écrit "Molière. La fabrique d'une gloire nationale" au Seuil

La Bande Originale de Laurent Stocker et Serge Bagdassarian

Laurent Stocker

80's Julien Clerc "Quand je joue'

Julien Clerc "Quand je joue' 2008 Frédéric Botton "Ensemble c'est tout"

Frédéric Botton "Ensemble c'est tout" 2018 Gaëtan Roussel "Je me jette à ton cou"

Gaëtan Roussel "Je me jette à ton cou" 2021 Bernard Hermann "Vertigo"

Serge Bagdassarian

80's Prince "Christopher Tracy's Parade"

Prince "Christopher Tracy's Parade" 2008 Rita Mistouko "Même si"

Rita Mistouko "Même si" 2018 Kendrick Lamar "Humble"

Kendrick Lamar "Humble" 2021 Jeane Manson "Avant de nous dire adieu"

