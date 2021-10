Ce matin, nous recevons Michel Bussi, pour "Code 612, Qui a tué le Petit Prince", Les Presses de la Cité.

Michel Bussi - 2017 © Getty / Leonardo Cendamo

Après la Bible, il est le livre le plus traduit au monde, et l'un des plus vendus. Conte étrange et fascinant, il est l'incarnation universelle de l'enfance : un petit garçon blond, mordu mortellement par un serpent… Mais s'est-on vraiment déjà posé la question : « Qui a tué le Petit Prince ? » Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? « Qui a tué le Petit Prince ? » passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry, et de son double de papier.

Michel Bussi imagine une enquête passionnante sur le mystère et les ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry. Roman à clé, jeu de piste, hommage, « Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? » célèbre les 75 ans du Petit Prince.

Olivier d'Agay le petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry et représente la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.

La bande originale de Michel Bussi

1965 Simon & Garfunkel "The Boxer"

Simon & Garfunkel "The Boxer" 1993 Jean-Jacques Goldman "Né en 17 Leidenstadt"

Jean-Jacques Goldman "Né en 17 Leidenstadt" 1994 Stephan Eicher "Ni remords, Ni regrets"

Stephan Eicher "Ni remords, Ni regrets" 2016 La Grande Sophie "Hanoï"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission