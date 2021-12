Ce matin nous recevons Chantal Goya pour l'album "Chantal Goya chante Noël" chez Sterne.

Chantal Goya © AFP / François Guillot

Chantal Goya nous offre pour la 1ère fois un voyage dans la magie de Noël.

Avec une reprise de 4 standards : "Mon beau sapin," "Douce nuit", "Vive le vent" et "Petit papa Noël".

Une balade au pays féérique de Chantal, avec de jolis contes musicaux de circonstance : "La petite étoile de Noël", "La petite fille aux allumettes", "La poupée", "C’est le temps de l’hiver", ainsi que l’incontournable "Père Noël, père Noël".

Et comme c’est Noël, Chantal et Jean-Jacques nous offrent 3 inédits : "La tour Eiffel est comme un arbre de Noël", "Non non non mes amis", et "Toi mon doudou", un titre dans la lignée des tubes, tels "Un lapin" ou "Pandi Panda", qui ravira les plus jeunes.

+ Julien Baldacchino, journaliste au sein de la rédaction web de France Inter. Il a sa chronique Net plus ultra, tous les vendredis à 6h43

La bande originale de Chantal Goya

1960 Johnny Hallyday "Pour moi la vie va commencer"

Johnny Hallyday "Pour moi la vie va commencer" 1965 The Beatles "Yellow Submarine"

The Beatles "Yellow Submarine" 1977 Barbara "L'aigle noir"

Barbara "L'aigle noir" 2000 Elton John "Candle in the Wind"

