Ce matin, nous recevons la comédienne Karin Viard pour le film "Tokyo Shaking" d'Olivier Peyon, en salles à partir du 23 juin.

Karin Viard dans "Tokyo Shaking" © Les Films du Lendemain

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.

Cécile Asanuma-Brice : sociologue, chercheuse au CNRS en sociologie urbaine. Elle est l’autrice de "Fukushima, 10 ans après, sociologie d’un désastre" aux éditions Maison des sciences de l’homme.

La bande originale de Karin Viard

En 1980, Karin Viard écoutait "Lord is it mine" de Supertramp.

En 1990, Karin Viard écoutait "Unfinished sympathy" de Massive Attack.

En 1997, Karin Viard écoutait "More than I can bear" de Matt Bianco.

En 2007, Karin Viard écoutait "Roche" de Sébastien Tellier.

En 2007, Karin Viard écoutait "The morning after" de N'to.

