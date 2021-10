Ce matin, nous recevons Guillaume Canet pour son film "Lui" en salle le 27 octobre.

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

+ Marie-Claude Gavard, psychiatre, auteur de "Mais qu'est ce qui se passe dans ma tête ?" aux éditions Marabout.

La bande originale de Guillaume Canet

1994 Creedence Clearwater Revival "Fortunate Son"

Creedence Clearwater Revival "Fortunate Son" 1999 Lou Reed "Perfect Day"

Lou Reed "Perfect Day" 2002 Sinclair "La Bonne Attitude"

Sinclair "La Bonne Attitude" 2016 Alphaville "Forever Young"

