Ce matin, nous recevons les réalisateurs David et Stéphane Foenkinos pour le film "Les fantasmes", en salles à partir du 18 août.

David et Stéphane Foenkinos © Getty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz !

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

Philippe Brenot : médecin psychiatre, anthropologue, directeur d'enseignement en sexologie à l'université de Paris V. Il a écrit avec Laetitia Coryn "L'Incroyable Histoire du sexe" aux éditions des Arènes.

La bande originale de David et Stéphane Foenkinos

En 1970 , David Foenkinos écoutait "Poupée de cire poupée de son" de France Gall et Stéphane Foenkinos écoutait "Banana Split" de Lio.

En 2002 , David Foenkinos écoutait "Jealous guy" de John Lennon et Stéphane Foenkinos écoutait "Come away with me" de Norah Jones.

En 2007 , David Foenkinos écoutait "L'amour en fuite" d'Alain Souchon et Stéphane Foenkinos écoutait "Je n'aime que toi" d'Alex Beaupain.

En 2011 , David Foenkinos écoutait "Mon chevalier" d'Emilie Simon et Stéphane Foenkinos écoutait "F..k you" de Cee Lo Green.

En 2017, David Foenkinos écoutait "Walser fur niemand" de Sophie Hunger et Stéphane Foenkinos écoutait "La fête est finie" d'Orelsan.

