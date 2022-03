Ce matin, nous recevons Cédric Klapisch et Marion Barbeau pour "En corps" en salle le 30 mars.

Cédric Klapisch et Marion Barbeau © AFP / Stéphane de Sakutin

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…

Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

+ Elise Anckaert, psychologue clinicienne et psychologue du sport à l’INSEP.

La Bande Originale de Cédric Klapisch et Marion Barbeau

Cédric Klapisch

2002 Manu Chao "Clandestino"

Manu Chao "Clandestino" 2007 Wax Tailor "Que sera"

Wax Tailor "Que sera" 2015 Kungs "This girl"

Marion Barbeau

2002 The Cramps "She said"

The Cramps "She said" 2007 Joy Division "Transmission"

Joy Division "Transmission" 2015 Serge Gainsbourg "L'anamour"

