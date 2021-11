Ce matin, nous recevons Julien Clerc pour l'album "Les jours heureux" paru le 26 novembre.

Julien Clerc © Getty / Paul Bergen

Julien Clerc revient en musique et sur scène avec « Les Jours Heureux », un nouveau projet dans lequel il reprend des chansons d’artistes qui l’ont inspiré : Barbara, Gilbert Bécaud, Yves Montand, Jacques Brel, Charles Trenet… Essentiel et magique ! Julien Clerc sera au Palais des Congrès, Paris, les 10, 11 et 12 décembre 2021 et en tournée dans toute la France l’année prochaine.

+ Christophe Conte, aujourd’hui, journaliste musical indépendant.

La bande originale de Julien Clerc

1978 Bee Gees "How deep is your love"

Bee Gees "How deep is your love"

Chanteurs sans frontières "Ethiopie"

Stromae "Formidable"

