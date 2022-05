Ce matin, nous recevons Mathieu Sapin et Louison pour "Carnets de campagne" aux éditions Dargaud/Seuil.

Kokopello, Louison, Mathieu Sapin, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid et Lara © AFP / Joel Saget

"Carnets de campagne" est un récit à plusieurs voix réunissant six autrices et auteurs de bandes dessinées qui vont chacun suivre de l'intérieur la campagne des principaux candidats à la présidentielle de 2022. Piloté par Mathieu Sapin, le projet réunit les contributeurs suivants : Kokopello, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid, Louison et Lara. Chacun réalisera ses planches au gré de l'actualité et en temps réel pour raconter les coulisses de la campagne.

"Carnets de campagne" est paru aux éditions Dargaud/Seuil.

+ Renaud Dély, journaliste politique. Il présente, "Les informés du matin" sur France Info du lundi au vendredi à 9h06 aux côtés de Marc Fauvelle.

La Bande Originale de Mathieu Sapin et Louison

Mathieu Sapin

2009 Bob Marley "Get Up, Stand Up"

Bob Marley "Get Up, Stand Up" 2011 Stupeflip "Le spleen des petits"

Stupeflip "Le spleen des petits" 2017 Bertrand Belin "Un déluge"

Bertrand Belin "Un déluge" 2018 Simon & Garfunkel "Mrs. Robinson"

Louison

2009 The Do "At last !"

The Do "At last !" 2011 Adele "Rolling in the Deep"

Adele "Rolling in the Deep" 2017 Juliette Armanet "L'amour en Solitaire"

Juliette Armanet "L'amour en Solitaire" 2018 Rachid Taha "Ya Rayah"

