C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie… Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella. Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.

Vincent Dedienne

P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.

"Un soir de Gala", seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et Anaïs Harté, mis en scène par Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau, au Théâtre de Marigny jusqu'au 2 juillet 2022.

La tournée :

Le 02/06/22 à Génève

Le 03/06/22 et le 04/06/22 à Caluire-et-Cuire

Le 15/06/22 à Nancy

Le 16/06/22 à Saverne

Le 17/06/22 à Sausheim

Le 18/06/22 à Strasbourg

Le 09/07/22 à Bréhat

Le 17/11/22 à Tassin-la-Demi-Lune

Le 18/01/23 à Lausanne

Le 01/02/23 à Luxembourg

Le 09/02/23 à Nantes

Le 11/02/23 à Plougastel

Les autres dates de la tournée à consulter ici.

+ Joseph Agostini, psychologue clinicien et auteur de "Je dépense comme je suis" aux éditions Leduc, qui sort le 9 juin et son livre "Dalida sur le divan", sera adapté au théâtre pendant le festival Off d'Avignon. Il viendra nous disserter sur la nostalgie.

La Bande Originale de Vincent Dedienne

2006 The Beatles "Back in the U.S.S.R."

The Beatles "Back in the U.S.S.R." 2012 Etienne Daho & Françoise Hardy "Et si je m'en vais avant toi"

Etienne Daho & Françoise Hardy "Et si je m'en vais avant toi" 2018 Anne Sylvestre "Fausse sortie"

Anne Sylvestre "Fausse sortie" 2020 Claude Debussy "La mer"

