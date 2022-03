Ce matin, nous recevons Laurent Mariotte pour son magazine "Les Petits plats de Laurent Mariotte"

Laurent Mariotte © Getty / Foc Kan

Laurent Mariotte, petite-fils et fils d'agriculteur milite depuis toujours pour une cuisine responsable, saine et accessible. C'est dans cette idée qu'il a créé le nouveau magazine "Les Petits plats de Laurent Mariotte".

Le 1er exemplaire du bimensuel s’est vendu à presque 200 000 exemplaires. Pour le prochain et troisième numéro de son magazine il nous emmène au cœur du Pays Basque à la rencontre d’artisans du goût :

Pascal Arcé qui reçoit l’équipe dans son hôtel restaurant de Saint-Etienne-de-Baïgorry,

Daniel Mocho, producteur d’Ossau-iraty et éleveur d’agneaux d’exception au pied du col d’Ispéguy,

Ronan Lagadec et Cyril Pouil de Monsieur Txokola à Bayonne, rares chocolatiers à transformer la fève en chocolat,

Et Guillaume Chausse, spécialiste du merlu, nous partage sa passion de pêche à la ligne dans la fosse de Capbreton.

Sans oublier la rubrique "A table !" : Pascal Obispo se met à table et se raconte à travers 5 plats et le coup de gueule de Patrick Pelloux pour combattre la malbouffe dans les hôpitaux et les Ehpad.

Laurent Mariotte signe également "Mieux manger sans se ruiner : 150 recettes faciles et abordables" paru aux éditions Solar et disponible en librairie.

+ Nathalie George, cuisinière. Elle est l’auteur de "La Cuisine du 6e étage : Du piano au réchaud!" aux éditions Herodios.

La Bande Originale de Laurent Mariotte

70's Annie Cordy "La bonne du curé"

Annie Cordy "La bonne du curé" 1987 Status Quo "In the Army now"

Status Quo "In the Army now" 1991 Patrick Bruel "Place des grands hommes"

Patrick Bruel "Place des grands hommes" 2005 Keane "Everybody's changing"

Keane "Everybody's changing" 2008 Michael Jackson "Beat it"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission