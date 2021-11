Ce matin, nous recevons Jeremy Lopez et Clovis Cornillac pour le film "Si on chantait" en salle aujourd'hui

Après la fermeture de leur usine dans ville industrielle du nord de la France, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José et Jean-Claude dans le projet un peu fou de monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile : "Si on chantait !"

Départs en retraite, anniversaires… Ils commencent à avoir de plus en plus de demandes, mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter…

+ Edouard Thiebaut est danseur, acteur et chanteur. Il est intervenu avec Mathieu Gonet comme coach vocal pour les acteurs dans le film « Si on chantait ».

La bande originale de Jeremy Lopez et Clovis Cornillac

Jeremy Lopez

1984 Bronski Beat "Smalltown Boy"

Bronski Beat "Smalltown Boy" 2010 Radiohead "Lucky"

Radiohead "Lucky" 2015 William Sheller " Centre-ville"

Clovis Cornillac

1984 David Bowie "Modern Love"

David Bowie "Modern Love" 2010 Gaëtan Roussel "Help Myself"

Gaëtan Roussel "Help Myself" 2015 Annie Lennox "I Put A Spell On You"

