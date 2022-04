Ce matin nous recevons Gustave Kervern et Benoit Delépine pour "En même temps", en salle le 6 avril.

Benoît Delépine et Gustave Kervern © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Jérémie Imbert, auteur, réalisateur de documentaires et fondateur et directeur artistique du Festival CineComedies à Lille. Il a co-écrit avec Christophe Geudin, "Le Cinéma de Benoit Delépine et Gustave Kervern" aux éditions La Tengo.

La Bande Originale de Gustave Kervern et Benoit Delépine

Gustave Kervern

1962 Alain Ramanisum "Li tourné"

Alain Ramanisum "Li tourné" 80's Zouk Machine "Maldon"

Zouk Machine "Maldon" 1998 Nino Ferrer "La rua Madureira"

Nino Ferrer "La rua Madureira" 2014 Feu Chatterton "La Malinche"

Benoit Delépine

1958 Alice Cooper "Elected"

Alice Cooper "Elected" 80's Les producteurs de porcs "God Save the President"

Les producteurs de porcs "God Save the President" 1998 Les Wampas "Manu Chao"

Les Wampas "Manu Chao" 2014 Daniel Johnston "Sense of Humor"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission