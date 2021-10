Ce matin, nous recevons Mathieu Amalric pour le film "Tralala" en salles ce 6 octobre

Mathieu Amalric dans le film "Tralala" © Copyright Pyramide Films

Tralala, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

La bande originale de Mathieu Amalric

1997 Glenn Gould "Partita N°1en si bémol majeur"

Glenn Gould "Partita N°1en si bémol majeur" 2008 Cat Power "Blue"

Cat Power "Blue" 2010 The White Stripes "The Air Near My Fingers"

