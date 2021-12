Ce matin, nous recevons Michel Blanc et Olivier Baroux pour "Les Tuches", en salle le 8 décembre.

Michel Blanc et Olivier Baroux © AFP / Thomas SAMSON

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

+ Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français.

La bande originale de Michel Blanc et Olivier Baroux

Michel Blanc

1982 Xalam "Africa"

Xalam "Africa" 1999 Edith Piaf "Hymne à l'amour"

Edith Piaf "Hymne à l'amour" 2006 L'hommage d'André Malraux à Jean Moulin

Olivier Baroux

1982 Bernard Lavilliers "La Salsa"

Bernard Lavilliers "La Salsa" 1999 Nirvana "Smells like Teen Spirit"

Nirvana "Smells like Teen Spirit" 2006 Paul Anka "Smells like Teen Spirit"

Paul Anka "Smells like Teen Spirit" 2011 Breakbot "Baby I'm Yours"

